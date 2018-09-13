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Морская авиация отразила на учениях воздушное нападение на аэродром Кача в Крыму
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Морская авиация отразила на учениях воздушное нападение на аэродром Кача в Крыму 

ТАСС + ещё 6 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений успешно отразила атаку условного противника на аэродром Кача в Крыму, сообщили в пресс-службе флота.
"По замыслу учений авиационная группировка ЧФ и армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа в составе восьми самолетов Су-30СМ, двух вертолетов Ми-8 и двух вертолетов Ми-35, взлетевшая с аэродрома Новофедоровка, нанесла удар по аэродрому Кача", — говорится в сообщении.
Обороняющаяся сторона должна была вывести из-под удара транспортные самолеты Ан-26, самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27, а также отразить удар с использованием зенитных ракетных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и маскировки.
"В ходе учений каждая из сторон применила нестандартные подходы для достижения победы над условным противником, при этом были отмечены действия командира сил на аэродроме Кача, который обеспечил вывод авиационной и наземной техники из под удара, прикрытие аэродрома зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» и «Оса», для «ослепления противника» развернул средства РЭБ и использовал аэрозольную маскировку объектов", — добавили в пресс-службе.
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