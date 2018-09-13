Морская авиация отразила на учениях воздушное нападение на аэродром Кача в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ , 13 сентября. / ТАСС /. Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений успешно отразила атаку условного противника на аэродром Кача в Крыму , сообщили в пресс-службе флота.

"По замыслу учений авиационная группировка ЧФ и армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа в составе восьми самолетов Су-30СМ, двух вертолетов Ми-8 и двух вертолетов Ми-35, взлетевшая с аэродрома Новофедоровка, нанесла удар по аэродрому Кача", — говорится в сообщении.

Обороняющаяся сторона должна была вывести из-под удара транспортные самолеты Ан-26, самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27, а также отразить удар с использованием зенитных ракетных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и маскировки.

"В ходе учений каждая из сторон применила нестандартные подходы для достижения победы над условным противником, при этом были отмечены действия командира сил на аэродроме Кача, который обеспечил вывод авиационной и наземной техники из под удара, прикрытие аэродрома зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» и «Оса», для «ослепления противника» развернул средства РЭБ и использовал аэрозольную маскировку объектов", — добавили в пресс-службе.