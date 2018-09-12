Экипажи морской авиации ЧФ в рамках учения учатся обнаруживать и уничтожать корабли и субмарины условного противника

В ЛТУ задействовано более 20 единиц авиационной техники, а в роли условного противника выступают надводные корабли и подводные лодки Новороссийской военной морской базы.

Крыму в рамках двухстороннего летного тактического учения (ЛТУ) подняты по тревоге два соединения морской авиации Черноморского флота (ЧФ).

По замыслу учения, летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря. С этой целью с двух аэродромов подняты в небо самолеты разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ.

В условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам необходимо обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.

ЛТУ проводится во всей акватории Черного моря. В нем задействовано более 20 единиц авиационной техники, а в роли условного противника выступают надводные корабли и подводные лодки Новороссийской военной морской базы.