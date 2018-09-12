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Экипажи морской авиации ЧФ в рамках учения учатся обнаруживать и уничтожать корабли и субмарины условного противника
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Экипажи морской авиации ЧФ в рамках учения учатся обнаруживать и уничтожать корабли и субмарины условного противника 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ЛТУ задействовано более 20 единиц авиационной техники, а в роли условного противника выступают надводные корабли и подводные лодки Новороссийской военной морской базы.
В Крыму в рамках двухстороннего летного тактического учения (ЛТУ) подняты по тревоге два соединения морской авиации Черноморского флота (ЧФ).
По замыслу учения, летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря. С этой целью с двух аэродромов подняты в небо самолеты разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ.
В условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам необходимо обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.
ЛТУ проводится во всей акватории Черного моря. В нем задействовано более 20 единиц авиационной техники, а в роли условного противника выступают надводные корабли и подводные лодки Новороссийской военной морской базы.
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