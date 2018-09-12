Серийное производство шасси «Платформа-О» для «Тополей» и «Ярсов» начнется после 2023 года

МОСКВА , 12 сентября. / ТАСС /. Серийное производство отечественных шасси семейства «Платформа-О», в том числе для мобильных стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», начнется не раньше 2023 года. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора ПАО «КамАЗ» — руководитель проекта «Платформа-О» Владислав Полонский.

По его словам, крупносерийное производство этих высокомобильных модульных платформ (ВМП) «может начаться не раньше 2023 года, после создания необходимых производственных мощностей и выделения потребных финансовых средств». «Сейчас АО „Ремдизель“ имеет опытное производство, способное выпускать не более 10 таких машин в год», — добавил он. Как уточнил Полонский, по оценкам разработчиков, чтобы закрыть потребность в этих машинах в войсках, нужно производить примерно 400 платформ в год.

Советник гендиректора напомнил, что сейчас в войсках используются шасси и тягачи Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). «В нашей армии сейчас на машинах МЗКТ различных типов смонтировано более 60 образцов вооружений: на таких шасси установлены ракетные комплексы „Искандер“ и РСЗО „Смерч“, береговые комплексы „Бал“, „Бастион“, „Берег“ и „Рубеж“, пусковые установки систем ПВО С-300ПМУ-2, С-400 „Триумф“. Что касается РВСН , то там все основные агрегаты, начиная от пусковых установок ракетных комплексов „Тополь“, „Тополь-М“ и „Ярс“ и заканчивая машинами обеспечения боевого дежурства, смонтированы на шасси производства МЗКТ», — сообщил Полонский.

Он отметил, что после старта серийного производства унифицированных ВМП «Платформа-О» произойдет постепенный переход от машин МЗКТ, который займет не менее 10 лет. «Будет какой-то период времени, когда в российской армии будут существовать одновременно и машины белорусского производства и наши отечественные. Это принципиально разные машины, в этом будут свои трудности. Через 10-12 лет, наши Вооруженные силы будут иметь уже только отечественные ВМП, что позволит полностью обеспечить технологическую независимость российских стратегических ядерных сил», — подчеркнул советник гендиректора.

Ранее Полонский сообщал ТАСС, что отечественные высокомобильные модульные шасси, созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Платформа-О», по результатам госиспытаний рекомендованы к принятию на снабжение российской армии. Новые машины должны принять на вооружение до конца 2018 года, приказ об этом может быть подписан уже в октябре.

Особенности «Платформы-О»

КАМАЗ выиграл конкурс Минобороны на проведение научно-исследовательских работ по созданию специальных колесных шасси и колесных тягачей в 2008 году, стояла задача — обеспечить технологическую независимость РВСН. Созданная в результате «Платформа-О» оснащена электромоторами для каждого колеса, не имеет сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, приводных валов, дифференциалов, что серьезно снижает его вес. Машина имеет режим так называемого крабового хода — все колеса поворачиваются в одну сторону, что позволяет двигаться почти боком.

Советник главы "КамАЗа" отметил, что вождение ВМП сравнимо с вождением автомобиля премиум-класса. «К нам на завод „Ремдизель“ приезжали инструкторы-прапорщики из учебного центра РВСН, которые готовят механиков-водителей для стратегических ракетчиков. Они сели в кабины опытных образцов наших машин, поводили их и сказали: „Как на Mercedes ездим“, — рассказал Полонский. На „Платформе-О“ внедрена система диагностики всех узлов, установлены боевая информационно-управляющая система и центральный компьютер, каждое колесо контролируются и управляется. По требованию госзаказчика на 15 тыс. км пробега для „Платформы-О“ допускается только один отказ.

Опытные образцы машин, успешно прошедшие государственные испытания, скорее всего, будут отправлены в военно-учебные заведения и учебные центры министерства обороны РФ, отметил Полонский. По его словам, учебно-методический материал для освоения „Платформы-О“ уже разработан.