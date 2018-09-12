На «Востоке-2018» переправят свыше 200 единиц боевой техники через реки

"Части и подразделения инженерных войск Вооруженных сил РФ в ходе маневров войск «Восток-2018» оборудуют мостовые, наплавные и низководные переправы через реки Могойтуй и Онон для обеспечения прохождения через водные преграды свыше 200 единиц боевой техники танковых и мотострелковых подразделений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Могойтуй будет обеспечена низководная переправа через одноименную водную преграду личного состава и военной техники двух мотострелковых и танкового батальонов.

Российские военные приступили к крупнейшим учениям последних 40 лет По данным Минобороны, на реке Онон в районе населенного пункта Цугол будет организована переправа через водную преграду свыше 115 единиц военной техники и выдвижение на рубежи развертывания подразделений коалиционной группировки войск от отдельной танковой бригады Восточного военного округа и мотопехотной бригады народной освободительной армии Китая.

Отмечается, что в наведении и обеспечении переправ примут участие инженерно-саперные и понтонные подразделения народно-освободительной армии Китая. «Также в ходе маневров войск „Восток-2018“ подразделениями инженерных войск в составе инженерно-разведывательных дозоров и групп разграждения будут отработаны задачи по проделыванию проходов в дистанционно установленных минных полях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 „Метеорит“, боевых машин разминирования БМР-3М, мобильных робототехнических комплексов „Уран-6“, — рассказали в Минобороны.