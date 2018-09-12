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На маневрах «Восток-2018» военные инженеры обеспечат переправы через водные преграды свыше 200 единиц боевой техники
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На маневрах «Восток-2018» военные инженеры обеспечат переправы через водные преграды свыше 200 единиц боевой техники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В наведении и обеспечении переправ совместно с частями и подразделениями Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации примут участие инженерно-саперные и понтонные подразделения Народно-освободительной армии Китая.
Части и подразделения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе маневров войск (сил) «Восток-2018» оборудуют мостовые, наплавные и низководные переправы через реки Могойтуй и Онон для обеспечения прохождения через водные преграды свыше 200 единиц боевой техники танковых и мотострелковых подразделений.
В районе населенного пункта Могойтуй будет обеспечена низководная переправа через одноименную водную преграду личного состава и военной техники двух мотострелковых и танкового батальонов.
На реке Онон в районе населенного пункта Цугол будет организована переправа через водную преграду свыше 115 единиц военной техники и выдвижение на рубежи развертывания подразделений коалиционной группировки войск от отдельной танковой бригады Восточного военного округа и мотопехотной бригады Народной освободительной армии Китая.
В наведении и обеспечении переправ совместно с частями и подразделениями Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации примут участие инженерно-саперные и понтонные подразделения Народно-освободительной армии Китая.
Также в ходе маневров войск (сил) «Восток-2018» подразделениями Инженерных войск в составе инженерно-разведывательных дозоров и групп разграждения будут отработаны задачи по проделыванию проходов в дистанционно установленных минных полях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит», боевых машин разминирования БМР-3М, мобильных робототехнических комплексов «Уран-6».
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