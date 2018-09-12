На маневрах «Восток-2018» военные инженеры обеспечат переправы через водные преграды свыше 200 единиц боевой техники

В наведении и обеспечении переправ совместно с частями и подразделениями Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации примут участие инженерно-саперные и понтонные подразделения Народно-освободительной армии Китая

Части и подразделения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе маневров войск (сил) «Восток-2018» оборудуют мостовые, наплавные и низководные переправы через реки Могойтуй и Онон для обеспечения прохождения через водные преграды свыше 200 единиц боевой техники танковых и мотострелковых подразделений.

В районе населенного пункта Могойтуй будет обеспечена низководная переправа через одноименную водную преграду личного состава и военной техники двух мотострелковых и танкового батальонов.

На реке Онон в районе населенного пункта Цугол будет организована переправа через водную преграду свыше 115 единиц военной техники и выдвижение на рубежи развертывания подразделений коалиционной группировки войск от отдельной танковой бригады Восточного военного округа и мотопехотной бригады Народной освободительной армии Китая.

В наведении и обеспечении переправ совместно с частями и подразделениями Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации примут участие инженерно-саперные и понтонные подразделения Народно-освободительной армии Китая.

Также в ходе маневров войск (сил) «Восток-2018» подразделениями Инженерных войск в составе инженерно-разведывательных дозоров и групп разграждения будут отработаны задачи по проделыванию проходов в дистанционно установленных минных полях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит», боевых машин разминирования БМР-3М, мобильных робототехнических комплексов «Уран-6».