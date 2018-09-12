«Вертолеты России» рассчитывают начать экспорт «Ансатов» в 2019 году 

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») рассчитывает в 2019 году начать поставки многоцелевых вертолетов «Ансат» за рубеж, сообщил ТАСС гендиректор холдинга Андрей Богинский в кулуарах Восточного экономического форума.
"Поставлять [вертолеты «Ансат» на экспорт] планы есть. Мы ведем работу с Росавиацией по валидации сертификата на «Ансат». Как только получим такого рода сертификат, соответственно, мечта станет реальностью", — сказал Богинский.
По его словам, предварительные переговоры ведутся с компаниями из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. «Работа, которую ведет Росавиация в этой части, — с авиавластями Китая, Индии, Бразилии, Мексики, Колумбии», — добавил гендиректор «Вертолетов России».