«Вертолеты России» рассчитывают начать экспорт «Ансатов» в 2019 году

"Поставлять [вертолеты «Ансат» на экспорт] планы есть. Мы ведем работу с Росавиацией по валидации сертификата на «Ансат». Как только получим такого рода сертификат, соответственно, мечта станет реальностью", — сказал Богинский.

По его словам, предварительные переговоры ведутся с компаниями из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. «Работа, которую ведет Росавиация в этой части, — с авиавластями Китая, Индии, Бразилии, Мексики, Колумбии», — добавил гендиректор «Вертолетов России».