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США отказались допускать новый российский самолет-разведчик до полетов
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США отказались допускать новый российский самолет-разведчик до полетов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Накануне Российская Федерация провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214 ОН.
Эксперты из 22 государств-участников Договора об открытом небе подтвердили полное соответствие самолета наблюдения Ту-214 с индексом ОН — «открытое небо» — необходимым требованиям. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Начальник Центра напомнил, что в период со второго по одиннадцатое сентября 2018 года Россия провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214 ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060.
В течение десяти дней для иностранных специалистов на авиабазе Кубинка были проведены наземные показы самолета наблюдения и размещенного на нем оборудования, встречи с конструкторами самолета и разработчиками аппаратуры наблюдения. Тестовые полеты были выполнены на аэродроме Таганрог шестого и седьмого сентября.
По словам Рыжкова, по результатам испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств-участников Договора. Однако, он отметил, руководитель делегации США, в нарушение требований Договора, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, запретив тем самым полеты данного самолета над своей территорией.
По мнению руководителя российского Центра, пройзошло это потому, что Россия создала современный самолет наблюдения и оснастила его цифровым оборудованием российского производства, которое опережает США по используемым технологиям более чем на 5-7 лет.
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