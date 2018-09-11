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В Ленинградской области завершился чемпионат ЗВО по пожарно-прикладному спорту
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В Ленинградской области завершился чемпионат ЗВО по пожарно-прикладному спорту 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Победители представят Западный военный округ на всеармейских соревнованиях подразделений противопожарной охраны.
На спортивной базе филиала ЦСКА «Токсово» в Ленинградской области завершился чемпионат по пожарно-прикладному спорту СРЕДИ объединений Западного военного округа, проведённый впервые за пять лет.
В борьбе за переходящий кубок Западного военного округа участвовали более 60 военнослужащих подразделений противопожарной охраны Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, центра материально-технического обеспечения ЗВО и армии ВВС и ПВО. В программе чемпионата — четыре этапа в индивидуальном и групповом зачётах: подъём по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодоление полосы препятствий с тушением учебного возгорания, эстафета и боевое развёртывание рабочей линии от мотопомпы с подачей воды.
Основными целями этих состязаний являются: совершенствование профессионального и спортивного мастерства личного состава подразделений противопожарной охраны министерства обороны и повышение боеготовности личного состава.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место завоевала команда Балтийского флота, второе — команда танковой армии, и третье — команда армии ВВС и ПВО.
Победители представят Западный военный округ на всеармейских соревнованиях подразделений противопожарной охраны.
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