В Ленинградской области завершился чемпионат ЗВО по пожарно-прикладному спорту

Победители представят Западный военный округ на всеармейских соревнованиях подразделений противопожарной охраны.

На спортивной базе филиала ЦСКА «Токсово» в Ленинградской области завершился чемпионат по пожарно-прикладному спорту СРЕДИ объединений Западного военного округа, проведённый впервые за пять лет.

В борьбе за переходящий кубок Западного военного округа участвовали более 60 военнослужащих подразделений противопожарной охраны Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, центра материально-технического обеспечения ЗВО и армии ВВС и ПВО. В программе чемпионата — четыре этапа в индивидуальном и групповом зачётах: подъём по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодоление полосы препятствий с тушением учебного возгорания, эстафета и боевое развёртывание рабочей линии от мотопомпы с подачей воды.

Основными целями этих состязаний являются: совершенствование профессионального и спортивного мастерства личного состава подразделений противопожарной охраны министерства обороны и повышение боеготовности личного состава.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место завоевала команда Балтийского флота, второе — команда танковой армии, и третье — команда армии ВВС и ПВО.

Победители представят Западный военный округ на всеармейских соревнованиях подразделений противопожарной охраны.