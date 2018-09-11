Офицеры Командования РВСН продемонстрировали высокие результаты по физической подготовке

Из сдававших проверку офицеров и генералов 148 человек получили оценку «отлично» и 12 — «хорошо». Этот результат значительно превышает показатели предыдущих лет.

Офицеры Командования ракетных войск стратегического назначения ( РВСН ) продемонстрировали очень высокие результаты по физической подготовке. Впервые 90% из них по уровню физподготовки оценены комиссией Управления физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на «отлично».

Рекордные показатели, прежде всего, обусловлены индивидуальной работой с составлением персонального комплекса упражнений для каждого офицера, а также организаторской работой начальников управлений, отделов и служб по максимальному привлечению подчинённых к занятиям спортом.

К сдаче спортивных нормативов в общей сложности привлекались более 170 офицеров и генералов Командования РВСН.

Были проверены их физические качества на силу (по выбору сдающего — подтягивание на перекладине, толчок гирь весом 24 кг), быстроту (бег на 60 или 100 м, челночный бег 10х10 м, плавание на дистанцию 50 или 100 м), а также выносливость (бег на 1 или 3 км, плавание 500 м).

Из сдававших проверку офицеров и генералов 148 человек получили оценку «отлично» и 12 — «хорошо». Этот результат значительно превышает показатели предыдущих лет.

В 2019 году более 150 офицеров будут получать дополнительную надбавку к денежному довольствию в размере 70% должностного оклада. Остальные, выполнившие нормативы 1-го и 2-го квалификационных уровней, будут получать надбавку в размере 30% и 15% соответственно.