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Офицеры Командования РВСН продемонстрировали высокие результаты по физической подготовке
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Офицеры Командования РВСН продемонстрировали высокие результаты по физической подготовке 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Из сдававших проверку офицеров и генералов 148 человек получили оценку «отлично» и 12 — «хорошо». Этот результат значительно превышает показатели предыдущих лет.
Офицеры Командования ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продемонстрировали очень высокие результаты по физической подготовке. Впервые 90% из них по уровню физподготовки оценены комиссией Управления физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на «отлично».
Рекордные показатели, прежде всего, обусловлены индивидуальной работой с составлением персонального комплекса упражнений для каждого офицера, а также организаторской работой начальников управлений, отделов и служб по максимальному привлечению подчинённых к занятиям спортом.
К сдаче спортивных нормативов в общей сложности привлекались более 170 офицеров и генералов Командования РВСН.
Были проверены их физические качества на силу (по выбору сдающего — подтягивание на перекладине, толчок гирь весом 24 кг), быстроту (бег на 60 или 100 м, челночный бег 10х10 м, плавание на дистанцию 50 или 100 м), а также выносливость (бег на 1 или 3 км, плавание 500 м).
Из сдававших проверку офицеров и генералов 148 человек получили оценку «отлично» и 12 — «хорошо». Этот результат значительно превышает показатели предыдущих лет.
В 2019 году более 150 офицеров будут получать дополнительную надбавку к денежному довольствию в размере 70% должностного оклада. Остальные, выполнившие нормативы 1-го и 2-го квалификационных уровней, будут получать надбавку в размере 30% и 15% соответственно.
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