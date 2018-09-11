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В Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск РЭБ уделяется значительное время практической работе на технике
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В Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск РЭБ уделяется значительное время практической работе на технике 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Одной из главных особенностей подготовки курсантов — освоение комплексов РЭБ «Свет-ВСГ», «Борисоглебск-2», «Москва-1», «Красуха-20» и «Красуха-4».
В Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уделяется особое внимание практической работе специалистов на технике, в том числе и ночью. При этом значительное время отводится выполнению упражнения на специализированных учебно-тренировочных комплексах промышленного производства и компьютерных тренажерах, разработанных специалистами центра.
Одной из главных особенностей подготовки военнослужащих — освоение комплексов РЭБ «Свет-ВСГ», «Борисоглебск-2», «Москва-1», «Красуха-20» и «Красуха-4».
4-месячная подготовка курсантов завершится сдачей экзаменов и получением свидетельств специалиста РЭБ, а затем они будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.
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