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В КНР заявили, что маневры «Восток-2018» укрепили дружбу и доверие между Россией и Китаем
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В КНР заявили, что маневры «Восток-2018» укрепили дружбу и доверие между Россией и Китаем 

ТАСС + ещё 26 55 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ПОЛИГОН ЦУГОЛ /Забайкальский край/, 13 сентября. / ТАСС/. Маневры «Восток-2018» помогли укреплению дружбы и доверия между Россией и Китаем. Об этом в четверг заявил заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Шао Юаньмин.
"На данный момент под совместным руководством глав двух государств китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают хорошую тенденцию: они вступают в новую эпоху более высокого уровня. Китай и РФ несут на себе большую ответственность в качестве мировых держав, а также показывают всему миру образец международных отношений нового типа в современном мире", — сообщил генерал.
По его словам, Россия и Китай играют важную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире, в последние годы как в двустороннем формате, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества они много раз проводили совместные учения. Участие КНР в нынешних маневрах является важным моментом осуществления общих договоренностей глав двух стран. «В течение маневров китайские и российские военнослужащие плечом к плечу, вместе, на общем поле отрабатывали воинские навыки, мы укрепили нашу дружбу и взаимодоверие, расширили реальное сотрудничество в обеспечении мира. Также мы повысили свои способности противостоять общим вызовам и обеспечения мира», — резюмировал военачальник.
Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Они получили международный статус. В маневрах принимают участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.
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