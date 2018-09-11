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Представители ЮВО в Краснодарском крае обсудили алгоритмы решения вопросов граждан должностными лицами органов военного управления
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Представители ЮВО в Краснодарском крае обсудили алгоритмы решения вопросов граждан должностными лицами органов военного управления 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе круглого стола была проведена активная совместная работа по выявлению проблем и способов их решения, все участники обменялись собственным опытом и планами дальнейшего сотрудничества.
Сегодня в Краснодарской общественной организации ветеранов войн, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов состоялся круглый стол под руководством начальника отдела (по работе с гражданами) общественной приемной Минобороны России Южного военного округа (ЮВО) Валерии Половинкиной на тему: «Алгоритмы решения проблемных вопросов граждан руководящими должностными лицами органов военного управления».
В круглом столе приняли участие председатель краевого Совета ветеранов, председатель комитета по делам казачества и военным вопросам Законодательного Собрания Краснодарского края Герой России Евгений Шендрик, военный комиссар Краснодарского края Сергей Пуликовский, начальник регионального штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Денис Баширов, а также руководители группы инспекторов, представители общественных движений, воинских частей и военных организаций.
В результате совещания все участники обменялись мнениями по обозначенным проблемам и выработали рекомендации по работе должностных лиц органов военного управления с гражданами.
Была проведена активная совместная работа по выявлению проблем и способов их решения, все участники заседания обменялись собственным опытом и планами на дальнейшее сотрудничество.
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