Перепутали с танком: ВСУ под Горловкой обстреляли трактор

ВСУ произвела по трактору выстрел из противотанкового ракетного комплекса, однако снаряд, к счастью, прошел мимо.

Вооруженные силы Украины продолжают нарушать школьное перемирие на Донбассе. По данным пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, противник совершает обстрелы мирных и гражданских целей.

На этот раз объектом агрессии украинских военных стал трактор «Беларусь». ВСУ произвела по трактору выстрел из противотанкового ракетного комплекса, однако снаряд, к счастью, прошел мимо. Инцидент случился под Горловкой, трактор двигался из населенного пункта Новолуганское.

По мнению представителей ДНР, украинские военные намеренно дождались, пока из ДНР убудет координатор гуманитарной подгруппы ОБСЕ Тони Фриша , чтобы нанести удар по мирной гражданской цели. В этой связи в республике обратились с требованием зафиксировать случившееся к СММ ОБСЕ.