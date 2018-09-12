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Перепутали с танком: ВСУ под Горловкой обстреляли трактор
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Перепутали с танком: ВСУ под Горловкой обстреляли трактор 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ВСУ произвела по трактору выстрел из противотанкового ракетного комплекса, однако снаряд, к счастью, прошел мимо.
Вооруженные силы Украины продолжают нарушать школьное перемирие на Донбассе. По данным пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, противник совершает обстрелы мирных и гражданских целей.
На этот раз объектом агрессии украинских военных стал трактор «Беларусь». ВСУ произвела по трактору выстрел из противотанкового ракетного комплекса, однако снаряд, к счастью, прошел мимо. Инцидент случился под Горловкой, трактор двигался из населенного пункта Новолуганское.
По мнению представителей ДНР, украинские военные намеренно дождались, пока из ДНР убудет координатор гуманитарной подгруппы ОБСЕ Тони Фриша, чтобы нанести удар по мирной гражданской цели. В этой связи в республике обратились с требованием зафиксировать случившееся к СММ ОБСЕ.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на юге Донбасса. Как заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинские силы уже «сформировали кулак». По его силовики планируют нанести три удара — по населенным пунктам Широкое, Коминтерново и в районе Тельманово.
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