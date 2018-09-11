Очевидцы сняли танец в воздухе российского истребителя

Сегодня над бухтой Золотой Рог во Владивостоке очевидцы сняли невероятные воздушные пируэты новейшего российского истребителя Су-35. Моментами самолет практически застывал в небе.

Истребитель танцевал в воздухе над Владивостоком, исполняя пилотажные фигуры на минимальной возможной скорости — 200 километров в час. Это были показательные полеты. Су-35 исполнил свой танец специально для гостей Восточного экономического форума, сообщает Рен-ТВ.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Представляет собой глубоко модернизированный Су-27. По своим характеристикам, за исключением технологии малой заметности и активной фазированной антенной решетки, вплотную приближен к истребителям пятого поколения.