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ВСУ страдают от нехватки военной техники, сообщили в ДНР
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ВСУ страдают от нехватки военной техники, сообщили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Руководство ВСУ пытается скрыть проблемы с нехваткой вооружений в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, украинской армии приходится использовать снятую с хранения старую военную технику.
"С целью доукомплектования 128-й горно-штурмовой бригады техникой до штатной численности, начальником Генштаба ВСУ Муженко принято решение укомплектовать ее бронемашинами, снятыми с хранения в 1658-м центре обеспечения бронетанковым имуществом в Харькове", — заявил представитель ДНР.
Как отметил Безсонов, нехватка техники коснулась даже «элитных» подразделений ВСУ.
"Таким образом, военное руководство ВСУ, пытаясь создать иллюзию боеготовности и боеспособности своих вооруженных сил, даже в так называемые «элитные» части собирает недостающие образцы со всей Украины", — подчеркнул он.
В Киеве неоднократно сообщали о серьезных проблемах в украинской армии. По словам главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери украинских Вооруженных сил составили более десяти тысяч человек. При этом морально-психическое состояние украинских военных ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
Качество украинской военной техники также оставляет желать лучшего. Так, серьезные проблемы испытывают ВМС страны. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. В начале лета командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в бюджете нет средств на строительство корвета серии «Владимир Великий». Как подчеркнул военный, если Киев не найдет денег, то военному судостроению страны грозит «точка невозврата».
Зарубежные партнеры также жалуются на неудовлетворительное состояние приобретенной украинской техники. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Часть машин оказалась не на ходу — некоторые БТР не сдвинулись с места, другие вообще не завелись.
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