В Западной Грузии завершились командно-штабные учения «Проворный дух 2018» 

Тбилиси, 11 сентября /Синьхуа/ — Накануне в Западной Грузии завершились международные командно-штабные учения Agile Spirit 2018 /"Проворный дух 2018"/, сообщила администрация оборонного ведомства Грузии.
В учениях помимо грузинских военных приняли участие военнослужащие из Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии. Целью учений было повышение уровня готовности к совместным операциям сил быстрого реагирования НАТО или реагированию на кризисы, а также улучшение оперативных возможностей командного звена, планирования операций и их проведения.
Учения были организованны министерством обороны Грузии совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США. —0—