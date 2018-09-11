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В Западной Грузии завершились командно-штабные учения «Проворный дух 2018»
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В Западной Грузии завершились командно-штабные учения «Проворный дух 2018» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 11 сентября /Синьхуа/ — Накануне в Западной Грузии завершились международные командно-штабные учения Agile Spirit 2018 /"Проворный дух 2018"/, сообщила администрация оборонного ведомства Грузии.
В учениях помимо грузинских военных приняли участие военнослужащие из Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии. Целью учений было повышение уровня готовности к совместным операциям сил быстрого реагирования НАТО или реагированию на кризисы, а также улучшение оперативных возможностей командного звена, планирования операций и их проведения.
Учения были организованны министерством обороны Грузии совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США. —0—
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