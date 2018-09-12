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Прекратить огонь: авиация ЗВО тушит лесные пожары под Воронежем
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Прекратить огонь: авиация ЗВО тушит лесные пожары под Воронежем 

ТК «Звезда» + ещё 2 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для тушения выделено два вертолета Ми-8, в готовности находятся два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации, которые будут применены в случае ухудшения пожарной обстановки.
Военнослужащие Западного военного округа приступили к ликвидации лесного пожара в Воронежской области. Для тушения выделено два вертолета Ми-8, оснащенных водосливными устройствами ВСУ-5, 10 единиц автомобильной техники и около 100 военнослужащих.
Как сообщила пресс-служба округа, в готовности находятся два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации, которые будут применены в случае ухудшения пожарной обстановки.
Тушение пожара координирует региональный центр управления ЗВО в Санкт-Петербурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории регионов Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
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