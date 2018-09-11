Корреспондент (Украина): Восток-2018. Украине не стоит расслабляться

Россия бьется за то, чтобы ее признали супердержавой и начали с ней вести переговоры и обсуждать мировые проблемы. Именно для этого и были затеяны такие масштабные учения, чтобы показать, что, если с ними не будут считаться, они могут сделать проблемы всему миру. Именно поэтому и было заявлено такое большое количество участников. Хотя по сравнению с прошлым годом они сдулись, потому что на Запад-2017 первоначально было заявлено 400 тысяч участников, но потом количество тех, кто реально участвовал в учениях, уменьшилось до 100 тысяч Сейчас заявлено 300 тысяч участников.

А сейчас к тому же они перенесли проведение учений за Урал, куда не распространяется действие мониторинговой миссии ОБСЕ . Поэтому учения можно проводить, не ставя в известность мировое сообщество и не делая официальных заявлений, при этом привлекая любое количество войск. Там контроль не действует. Для того, чтобы в заявленную цифру все поверили, Россия пригласила Китай. В частности, в учениях будут участвовать около 3 тысяч китайцев. Возможно, они и поучаствуют в каких-то эпизодах, но дальше их никто не пустит, так что никто не будет знать реального количества участников.

Стоит также отметить, что особенностью учений в этот раз является и то, что во время них проводится военно-штабная командная игра. Российские войска разделились пополам и сейчас моделируют ситуацию планирования боевых действий. Но это ни в коей мере не являются признаками подготовки к войне. Так что Украине пока не стоит ожидать эскалации конфликта. Хотя и не стоит расслабляться, поскольку на востоке страны ситуация остается довольно напряженной.