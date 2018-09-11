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Смертельный прыжок десантника под Владимиром попал на видео
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Смертельный прыжок десантника под Владимиром попал на видео 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В сети появилось видео гибели десантника в ходе парашютного прыжка во Владимирской области.
Видеозапись, снятую из вертолета Ми-8, опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах десантники один за другим выпрыгивают из вертолета и раскрывают парашюты. Один из них не смог сразу это сделать, и его парашют раскрылся уже у земли. Увидев это, инструктор, судя по всему, прекратил прыжки.
В августе в районе Киржача Владимирской области в ходе боевой подготовки погиб рядовой Воздушно-десантных войск (ВДВ), у которого после прыжка из вертолета не раскрылся парашют. В ходе боевой подготовки десантники выпрыгивали с высоты более 500 метров из вертолета Ми-8, после чего раскрывали парашюты Д-10.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагическом инциденте.
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