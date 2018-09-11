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Самарские пожарные учились ликвидировать ЧП на топливном предприятии
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Самарские пожарные учились ликвидировать ЧП на топливном предприятии 

ТРК Губерния 3 часа назад
На одном из топливно-энергетических предприятий региона вспыхнул крупный пожар — по легенде пожарно-тактических учений. Согласно сценарию, очагом возгорания стал резервуар для хранения нефти, куда попала молния. В борьбе со стихией принял участие личный состав самарского пожарно-спасательного гарнизона. 50 огнеборцев и 11 единиц техники локализовали огонь в течение пятнадцати минут. Командование учений оценило действия подчинённых на удовлетворительно. При разработке плана условной чрезвычайной ситуации организаторы учли опыт ликвидации реального пожара на нефтехимическом предприятии в Новокуйбышевске в 2017 году.
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