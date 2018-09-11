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Россия и Иран разработали комплекс мероприятий по защите от санкций США
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Россия и Иран разработали комплекс мероприятий по защите от санкций США 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РФ И ИРАН НАМЕТИЛИ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ САНКЦИЙ США, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ОБСУДИТЬ С ЕВРОТРОЙКОЙ — РЯБКОВ
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