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В Китае оценили возможность поставок ракетных двигателей из России
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В Китае оценили возможность поставок ракетных двигателей из России 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Возможные поставки российских ракетных двигателей в КНР — «хорошая идея», они укрепят отношения Пекина и Москвы, заявил РИА Новости советник договорно-правового департамента МИД КНР Ху Бинь.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова поставлять ракетные двигатели в Китай.
"Думаю, это хорошая идея, потому что она может быть проведена в рамках сотрудничества по освоению космоса", — сказал он на полях первой конференции ООН по космическому праву и космической политике, комментируя заявление Рогозина.
"КНР и Россия — очень хорошие друзья, и все сотрудничество, двустороннее сотрудничество следует перенести на космическую сферу. Мы считаем это очень хорошей инициативой", — добавил он.
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