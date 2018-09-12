Северный флот продолжит исследование Новой Земли и распространит опыт на другие архипелаги

МУРМАНСК , 12 сентября. / ТАСС /. Северный флот по итогам масштабной научной экспедиции на Новую Землю принял решение продолжить исследование архипелага. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе флота, в дальнейшем планируется полученный опыт применить для исследования других районов Арктики.

"На Новую Землю будут организованы другие экспедиции, полученный огромный опыт позволит более активно осваивать и изучать Арктику", — сказали в пресс-службе.

Главный итог продлившейся более двух месяцев экспедиции, по мнению Севфлота, в том, что была доказана возможность комплексного изучения архипелага и других районов Арктики. Была опробована новая техника, в частности, способные двигаться по воде и льду вездеходы «Витязь», отработаны методы обустройства в условиях Крайнего Севера с минимизацией воздействия на природу.

Третий и завершающий этап экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля начался 31 июля и завершился 11 сентября. За это время с борта большого десантного корабля «Георгий Победоносец» экспедиционный отряд высаживался в исторически значимых для освоения Новой Земли местах: в губе Крестовая, заливе Русская Гавань и на мысе Желания. Военнослужащие пешком пересекли Северный остров Новой Земли по маршруту Губа Крестовая — залив Незнаемый, впервые повторив переход Владимира Русанова 110-летней давности (1908 года). В заливе Русская Гавань экспедиционный отряд исследовал маршруты выхода на ледниковый купол Северного острова, а также установил мемориальный знак в память о заходе в Русскую Гавань отряда подводных лодок Северного флота под командованием Константина Душенова в 1936 году.