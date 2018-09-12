Северный флот продолжит исследование Новой Земли и распространит опыт на другие архипелаги 

МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Северный флот по итогам масштабной научной экспедиции на Новую Землю принял решение продолжить исследование архипелага. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе флота, в дальнейшем планируется полученный опыт применить для исследования других районов Арктики.
"На Новую Землю будут организованы другие экспедиции, полученный огромный опыт позволит более активно осваивать и изучать Арктику", — сказали в пресс-службе.
Главный итог продлившейся более двух месяцев экспедиции, по мнению Севфлота, в том, что была доказана возможность комплексного изучения архипелага и других районов Арктики. Была опробована новая техника, в частности, способные двигаться по воде и льду вездеходы «Витязь», отработаны методы обустройства в условиях Крайнего Севера с минимизацией воздействия на природу.
Третий и завершающий этап экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля начался 31 июля и завершился 11 сентября. За это время с борта большого десантного корабля «Георгий Победоносец» экспедиционный отряд высаживался в исторически значимых для освоения Новой Земли местах: в губе Крестовая, заливе Русская Гавань и на мысе Желания. Военнослужащие пешком пересекли Северный остров Новой Земли по маршруту Губа Крестовая — залив Незнаемый, впервые повторив переход Владимира Русанова 110-летней давности (1908 года). В заливе Русская Гавань экспедиционный отряд исследовал маршруты выхода на ледниковый купол Северного острова, а также установил мемориальный знак в память о заходе в Русскую Гавань отряда подводных лодок Северного флота под командованием Константина Душенова в 1936 году.
В ходе предыдущих этапов комплексной экспедиции военнослужащие на штатной технике береговых и сухопутных войск — двухзвенных снегоболотоходах «Витязь» пересекли Южный остров вдоль и поперек от Карского до Баренцева моря, достигли самой северной точки своего маршрута — пролива Маточкин Шар, а также обследовали исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли. Экспедиция также повторила морские маршруты первых исследователей Новой Земли. Как ранее отмечал командующий флотом адмирал Николай Евменов, экспедиция имела не только историческую, но и практическую ценность. Помощь в организации и обеспечении экспедиции североморцам оказали Русское географическое общество и военнослужащие Центрального полигона РФ.