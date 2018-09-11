Кондратьев: военных нужно ограничивать в пользовании смартфонами в зонах боевых действий

Новая инициатива, которую разработало Минобороны , запрещает военнослужащим выкладывать в интернет фото, видео и другую информацию, которая позволяет раскрыть принадлежность к роду войск, место дислокации или которая относится к деятельности самих военных, их сослуживцев или военных частей, организаций и подразделений, где они служат. Касается это как российских, так и иностранных военнослужащих, но только действительных — ограничения не распространяются на уволенных в запас.

Такие правила уже есть в приказе Минобороны об обеспечении секретности, но в век технологий командир подразделения не в состоянии отследить, кто, что и когда выкладывает в интернет, поэтому понадобились поправки на законодательном уровне, предположил Алексей Кондратьев.

«В Минобороны принимают меры, чтобы каждый военнослужащий, служащий любой силовой структуры России понимал личную степень ответственности, что он подвергает определённой опасности не только себя, но и своих сослуживцев», — отметил сенатор.

Он привёл пример, когда военнослужащие выезжали на разминирование в Пальмиру, и направляли фотографии своим родным по электронной почте.

«Данные не составило труда перехватить боевикам, и уже они выкладывали в глобальную сеть данные об этих военнослужащих», — рассказал Кондратьев.

Проблема шире, чем просто отправка фотографий, подчеркнул он. «Военнослужащий, обладая любым смартфоном, находясь как в зоне боевого конфликта, так и в части на территории России, подвергается радиоэлектронной разведке вероятных противников. Если в Годы Великой Отечественной войны, чтобы определить, откуда прибыла часть, нужно было отправлять разведгруппу, сейчас достаточно следить за перемещением IP адреса военнослужащего. Можно отслеживать все контакты, транзакции по карте и так далее», — сказал он.

По словам Кондратьева, военнослужащим настоятельно рекомендовано находиться на службе без смартфонов, с телефонами старых образцов без фотокамер и других дополнительных функций, так как их гораздо сложнее отследить.

«На сегодняшний день эта работа ведётся плотно, и с военнослужащими при заключении контракта о допуске к гостайне оговариваются эти аспекты», — заключил сенатор.