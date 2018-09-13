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Новый дрон держится в воздухе вчетверо дольше конкурентов
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Новый дрон держится в воздухе вчетверо дольше конкурентов 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Impossible Aerospace представила новый беспилотник US-1, который держится в воздухе от 90 минут до двух часов. Для сравнения: практически для всех дронов пределом является срок в 25-30 минут. Новинка может конкурировать по «выносливости» с летательными аппаратами на бензиновых двигателях.
Как сообщается в пресс-релизе, в разработке дрона приняли участие специалисты по двигателям и аккумуляторам из ведущих технологических компаний, в том числе SpaseX и Tesla.
"US-1 — это больше, чем просто беспилотный летательный аппарат. Это первый самолёт, спроектированный «с нуля» как электрический и использующий существующие батареи без компромиссов, — заявляет Спенсер Гор (Spencer Gore), генеральный директор Impossible Aerospace. — Это не столько самолёт, сколько летающая батарея, которая использует источники энергии в качестве основных строительных блоков. Именно так должны строиться электрические самолёты, чтобы конкурировать с обычными устройствами и вытеснять нефтяное топливо из авиации".
Другими словами, дрон собран из аккумуляторов, как из кубиков. Это и позволяет ему находиться в воздухе рекордное время.
Как уточняет издание TechXplore, устройство ещё и быстро заряжается. Батарея набирает 75% максимального заряда всего за 45 минут.
Цена одного беспилотника составляет около 7000 долларов США. Контракты на поставку первых экземпляров уже заключены. Дроны, оснащённые оптическими и инфракрасными камерами, встанут на вооружение полиции, пожарных и спасателей США. Ожидается, что к концу 2018 года эти устройства станут продаваться онлайн.
Напомним, что ранее «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о роботе-мухе, питающемся от лазерного луча, и о самолёте, летающем на солнечных батареях.
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