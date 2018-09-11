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В Госдуме предложили уточнить законодательство о мобилизации
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В Госдуме предложили уточнить законодательство о мобилизации 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, при объявлении мобилизации будут продолжать проходить службу в указанных организациях. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, он имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Документ разработали председатель Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов и его первый заместитель Андрей Красов. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Как указывается в пояснительной записке, после прохождения альтернативной гражданской службы граждане зачисляются в запас российских Вооруженных сил. Согласно действующему законодательству, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе.
Также установлено, что россиян, пребывающих в запасе и не призванных на военную службу по мобилизации, могут направлять в армию для работы на должностях гражданского персонала.
Отмечается, что при объявлении мобилизации военные продолжают проходить службу в армии. При этом предназначение россиян, проходящих альтернативную гражданскую службу, в случае мобилизации законом не определено.
«Законопроектом предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях», — говорится в пояснительной записке.
При этом россияне, которые проходят альтернативную гражданскую службу в иных организациях, могут быть направлены в армию для работы на должностях гражданского персонала. Это также касается лиц, пребывающих в запасе и не призванных на военную службу по мобилизации.
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