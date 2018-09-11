В Госдуме предложили уточнить законодательство о мобилизации

Россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ , при объявлении мобилизации будут продолжать проходить службу в указанных организациях. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму , он имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Документ разработали председатель Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов и его первый заместитель Андрей Красов . Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Как указывается в пояснительной записке, после прохождения альтернативной гражданской службы граждане зачисляются в запас российских Вооруженных сил. Согласно действующему законодательству, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе.

Также установлено, что россиян, пребывающих в запасе и не призванных на военную службу по мобилизации, могут направлять в армию для работы на должностях гражданского персонала.

Отмечается, что при объявлении мобилизации военные продолжают проходить службу в армии. При этом предназначение россиян, проходящих альтернативную гражданскую службу, в случае мобилизации законом не определено.

«Законопроектом предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях», — говорится в пояснительной записке.

При этом россияне, которые проходят альтернативную гражданскую службу в иных организациях, могут быть направлены в армию для работы на должностях гражданского персонала. Это также касается лиц, пребывающих в запасе и не призванных на военную службу по мобилизации.