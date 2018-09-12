С подразделениями российской военной базы в Таджикистане проведено учение по управлению огнем артиллерии

В ходе мероприятия командиры артподразделений учились управлять стрельбой орудий из разных положений и выдавать верные команды для наведения на цель с уточнением координат по «улитке».

На полигоне Ляур с подразделениями российской военной базы в Таджикистане проведено учение по управлению огнем артиллерии.

Военнослужащие совершили марш на штатной технике в назначенный район и развернулись на заранее подготовленных позициях. Командиры артиллерийских подразделений учились управлять стрельбой орудий из разных положений и выдавать верные команды для наведения на цель в разное время суток с уточнением координат по «улитке». То есть необходимо было указать более точное расположение цели в квадрате, ведь на карте масштаба 1:50000 площадь одного квадрата карты составляет 1 квадратный километр, а применяя координаты «по улитке», можно добиться более точного поражения цели. Сложный горный рельеф усложнял задачу для определения верных координат цели. Боевая стрельба велась из самоходных гаубиц «Гвоздика» и «Акация», а также 120-мм минометов прямой наводкой с ходу и со скрытых огневых позиций в условиях резко меняющейся боевой обстановки.