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С подразделениями российской военной базы в Таджикистане проведено учение по управлению огнем артиллерии
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С подразделениями российской военной базы в Таджикистане проведено учение по управлению огнем артиллерии 

ТК «Звезда» + ещё 1 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия командиры артподразделений учились управлять стрельбой орудий из разных положений и выдавать верные команды для наведения на цель с уточнением координат по «улитке».
На полигоне Ляур с подразделениями российской военной базы в Таджикистане проведено учение по управлению огнем артиллерии.
Военнослужащие совершили марш на штатной технике в назначенный район и развернулись на заранее подготовленных позициях. Командиры артиллерийских подразделений учились управлять стрельбой орудий из разных положений и выдавать верные команды для наведения на цель в разное время суток с уточнением координат по «улитке». То есть необходимо было указать более точное расположение цели в квадрате, ведь на карте масштаба 1:50000 площадь одного квадрата карты составляет 1 квадратный километр, а применяя координаты «по улитке», можно добиться более точного поражения цели. Сложный горный рельеф усложнял задачу для определения верных координат цели. Боевая стрельба велась из самоходных гаубиц «Гвоздика» и «Акация», а также 120-мм минометов прямой наводкой с ходу и со скрытых огневых позиций в условиях резко меняющейся боевой обстановки.
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