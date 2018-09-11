Российские мотострелки при поддержке артиллерии уничтожили лагерь условных террористов в Таджикистане

После массированного артиллерийского удара из самоходных артиллерийских орудий «Гвоздика» мотострелковые подразделения на БМП добили оставшиеся очаги сопротивления.

Мотострелки 201-й военной базы при поддержке артиллерии уничтожили лагерь условных террористов в рамках учений, которые прошли на полигоне Самбули в Таджикистане

По замыслу учений, от разведывательных подразделений была получена информация о замаскированном лагере боевиков, находящемся на территории горного полигона. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и зенитно-ракетной батареи скрытно выдвинулись на заранее размеченные позиции для подготовки к окружению и уничтожению лагеря условных террористов. После массированного артиллерийского удара из самоходных артиллерийских орудий «Гвоздика» мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты (БМП) добили оставшиеся очаги сопротивления, воздушную защиту от атак беспилотных летательных аппаратов противника осуществляла зенитная батарея с ЗУ-23.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 60 единиц вооружения и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.