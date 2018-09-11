В Самарской области российские миротворцы учились отражать нападение террористов на блокпост

Учение проводилось с учетом опыта, полученного в ходе современных вооруженных конфликтов.

Миротворцы Центрального военного округа провели учебную антитеррористическую операцию по отражению нападения на миротворческий блокпост в Самарской области

По замыслу учений, разведывательные подразделения с помощью комплексов БЛА «Орлан» выявили передвижение НВФ в зоне проведения миротворческой операции. Боевики провели нападение на колонну с гуманитарным грузом и на блокпост, проводящий досмотр транспорта, проезжающего в населенный пункт. За короткое время военнослужащие освободили заложников, блокировали и ликвидировали группы боевиков.

Учение проводилось с учетом опыта, полученного в ходе современных вооруженных конфликтов. Также подразделения и малые тактические группы учились выполнять специальные задачи по патрулированию открытых участков местности.

Всего к маневрам на Рощинском полигоне было привлечено около 500 военнослужащих и свыше 80 единиц военной и специальной техники.