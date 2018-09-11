Российские специалисты РЭБ нейтрализовали радиоуправляемые минные поля на учении в Таджикистане

С помощью комплекса «Инфауна» военнослужащие создали помехи линиям радиосвязи управляемых фугасов и помогли колонне пройти маршрут, не подорвавшись на установленных условным противником управляемых минах.

Таджикистане прошли учения подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной российской базы по нейтрализации радиоуправляемых минных полей на маршруте движения воинских колонн.

С помощью комплекса «Инфауна» военнослужащие создали помехи линиям радиосвязи управляемых фугасов и помогли колонне пройти маршрут, не подорвавшись на установленных условным противником управляемых минах. Применение уникальных возможностей этого комплекса позволяет значительно повысить защиту авто-бронетехники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств и обеспечить радио подавление средств связи противника.

Военнослужащие, используя новый комплекс «Леер» на базе бронеавтомобиля «Тигр-М», осуществили подавление связи с БЛА условного противника.

В ходе учения экипажи комплексов РЭБ провели радиоэлектронную разведку района дислокации условного незаконного вооруженного формирования, выявили и подавили более 300 целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты и средства связи незаконного вооруженного формирования.

Все занятия проводились с учетом особенностей горной местности, где расстояние подавления сигнала значительно сокращается.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.