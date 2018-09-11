Ещё
Военнослужащие уральской танковой дивизии отработали ведение встречного боя и сквозных атак на учении в Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащие уральской танковой дивизии отработали ведение встречного боя и сквозных атак на учении в Челябинской области 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия иеханизированные подразделения дивизии продемонстрировали мобильность в различных тактических действиях, проводя контратаки в условиях ведения маневренной обороны.
Военнослужащие уральской танковой дивизии отработали ведение встречного боя и сквозных атак в ходе учения на Чебаркульском полигоне (Челябинская область).
Механизированные подразделения дивизии продемонстрировали мобильность в различных тактических действиях, проводя контратаки в условиях ведения маневренной обороны. Экипажи выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим легкобронированную технику условного противника на удалении до 2 тыс. метров. Также была отработана тактика «огневых мешков» во взаимодействии с разведывательными, гранатометными и огнемётными подразделениями.
Кроме того, личный состав получил опыт нестандартных, неожиданных для противника форм и способов применения подразделений, оперативного реагирования на изменение обстановки в ходе упражнений по методике сквозных атак.
Методика обучения войск действиям в атаке и при её отражении была разработана великим русским полководцем Александром Суворовым в XVIII веке. Обучаемые делились на две стороны, выстраиваемые в боевые порядки друг против друга. Подразделения поочерёдно атаковали и оборонялись, проходя через рубежи противостоящей стороны.
В практических действиях были задействованы две батальонные тактические группы уральской танковой дивизии, усиленные подразделениями разведки, гранатометчиков, саперов и радиоэлектронной борьбы. Всего около 1000 военнослужащих.
ТК «Звезда»: последние новости
Новые образцы боевых машин и беспилотники применят подразделения ВДВ во время маневров «Восток-2018» В Армении артиллеристы ЮВО учились уничтожать быстродвижущиеся цели, имитирующие высадку десанта противника в высокогорье Ракетное соединение общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии в рамках плановой проверки боевой готовности поднято по учебной тревоге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии78
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом64
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей780
«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем119
Любовница родила Петросяну ребенка73
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение