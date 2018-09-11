Военнослужащие уральской танковой дивизии отработали ведение встречного боя и сквозных атак на учении в Челябинской области

В ходе мероприятия иеханизированные подразделения дивизии продемонстрировали мобильность в различных тактических действиях, проводя контратаки в условиях ведения маневренной обороны.

Военнослужащие уральской танковой дивизии отработали ведение встречного боя и сквозных атак в ходе учения на Чебаркульском полигоне ( Челябинская область ).

Механизированные подразделения дивизии продемонстрировали мобильность в различных тактических действиях, проводя контратаки в условиях ведения маневренной обороны. Экипажи выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим легкобронированную технику условного противника на удалении до 2 тыс. метров. Также была отработана тактика «огневых мешков» во взаимодействии с разведывательными, гранатометными и огнемётными подразделениями.

Кроме того, личный состав получил опыт нестандартных, неожиданных для противника форм и способов применения подразделений, оперативного реагирования на изменение обстановки в ходе упражнений по методике сквозных атак.

Методика обучения войск действиям в атаке и при её отражении была разработана великим русским полководцем Александром Суворовым в XVIII веке. Обучаемые делились на две стороны, выстраиваемые в боевые порядки друг против друга. Подразделения поочерёдно атаковали и оборонялись, проходя через рубежи противостоящей стороны.

В практических действиях были задействованы две батальонные тактические группы уральской танковой дивизии, усиленные подразделениями разведки, гранатометчиков, саперов и радиоэлектронной борьбы. Всего около 1000 военнослужащих.