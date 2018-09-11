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Минометчики из Тувы накрыли огнем караван условных террористов в горах Южной Сибири
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Минометчики из Тувы накрыли огнем караван условных террористов в горах Южной Сибири 

ТК «Звезда» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Чтобы нанести максимальное поражение военнослужащие выполнили залп из минометных комплексов «Сани», поразив цели условного противника на обратной стороне горного хребта.
Военнослужащие горной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва, уничтожили караван с оружием «противника» в условиях горной местности, накрыв его огнем из минометных комплексов «Сани».
С помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» разведывательная группа обнаружила караван условного противника, скрытно передвигающийся в ночное время по горному хребту и перевозивший оружие и боеприпасы. Для уничтожения «бандгруппы» выдвинулись мотострелки на бронированных автомобилях «Тигр» и минометчики на штатной военной технике. Чтобы нанести максимальное поражение военнослужащие выполнили залп из минометных комплексов «Сани», поразив цели условного противника на обратной стороне горного хребта. Затем мотострелки уничтожили разрозненные силы незаконного вооруженного формирования.
В отработке задач принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной техники.
Справочно:
41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска связи, противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты.
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