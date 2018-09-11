Восток пригрозит Западу: историческое приглашение на гигантские военные учения (Aydınlık, Турция)

Россия пригласила Турцию принять участие в военных учениях «Восток-2018», и это, по мнению экспертов, имеет большое значение для сбалансирования расклада сил против Запада. От Турции пока не поступало заявлений о том, будет ли она участвовать в маневрах.

Российская Федерация готовится провести совместно с Китайской Народной Республикой военные учения «Восток-2018», которые начнутся 11 сентября и будут продолжаться около недели. Сообщалось, что Турция тоже была приглашена на самые масштабные за последние годы учения. Президент Эрдоган на обратном пути из Тегерана ответил на борту самолета на вопросы сопровождавших его журналистов. Эрдоган, прокомментировавший в том числе события в регионе, отметил: «В данный момент есть еще вопрос учений России. Россия и Китай проведут очень крупные учения», — и передал слово министру национальной обороны Хулуси Акару (Hulusi Akar). «В ближайшие дни будут проводиться учения „Восток-2018″, — сказал Акар. — На них пригласили и Турцию. Мы рассматриваем приглашение. Учения состоятся в восточном регионе. Америка тоже видит это. То есть учения важны“.

Рекордный уровень участия

Источники в российском министерстве обороны сообщают, что учения „Восток-2018“ побьют рекорд при участии в них около 300 тысяч российских военнослужащих и по уровню привлекаемых сил и средств продемонстрируют самые широкие возможности по сдерживанию со времен советских маневров „Запад-81“. Согласно данным из открытых источников, в учениях примут участие около 36 тысяч единиц наземной техники и порядка тысячи самолетов; активную роль в маневрах возьмут на себя Центральный и Восточный военные округа, воздушно-десантные подразделения, Северный и Тихоокеанский флоты. Ожидается, что Китай направит на учения около 3,2 тысячи военнослужащих, 30 летательных аппаратов и около 900 единиц наземной техники.

Будут проходить в девяти регионах

Дивизионный адмирал в отставке Джем Гюрдениз (Cem Gürdeniz), оценивший значение учений и приглашение Турции на них в беседе с „Айдынлык“ (Aydınlık), отметил: „Учения серии „Восток“ и „Запад“— это серия маневров, которые Советский Союз, а затем Россия проводит со времен холодной войны один раз в четыре года. В прошлом году учения „Запад“ проводились на Урале и в западном регионе. Учения „Восток“ в последний раз проходили в 2014 году. Главная особенность нынешних учений заключается не в численном превосходстве. Самое важное здесь то, что Китай участвует в этих учениях, привлекая 3,2 тысячи человек и тяжелые танки. Вторая особенность состоит в том, что эти маневры проводятся в девяти разных регионах, а именно на территории, которая охватывает очень крупные сухопутные и морские зоны, в том числе восток от Урала, Сибирь, акваторию Северного Ледовитого океана, Охотского моря, Тихого океана. Очень важно, что русские и Китай задействуют большое количество боевых самолетов“.

Правительству следует воспользоваться ситуацией

»В Тихоокеанском регионе был создан совершенно новый баланс, — продолжил Гюрдениз. — С участием Китая в учениях серии «Восток» этот баланс укрепляется. По сути это очень важные маневры для глобальной стабильности и равновесия. Потому что сейчас, например, идет подготовка атаки на Сирию на основе сценария с применением химического оружия. И проведенный в Тегеране саммит, и завершившиеся накануне российские военные учения в Восточном Средиземноморье, и стартующие учения «Восток» в период, когда в Средиземное море зашли подводные лодки HMS Talent, USS Newport News, способные запустить ракеты «Томагавк» (Tomahawk), и в Восточном Средиземноморье пытаются занять позиции американские боевые корабли опять же с ракетами «Томагавк», по сути важны с точки зрения возможности уравновесить трио Франция — Великобритания — США. Сближение Турции с Россией и Китаем параллельно событиям, связанным с оказанием на Турцию чрезвычайного политического, стратегического давления особенно после 15 июля 2016 года, а также возникшего в последние дни экономического давления, и позиционирование Турции на стороне Западной Азии в период, когда неизбежно начинает создаваться новый миропорядок, принесет пользу и сегодня, и в будущем. Возможно, в краткосрочной перспективе Турции придется испытать экономические трудности и проблемы, но, если в долгосрочной перспективе Турция будет иметь право голоса в Западной Азии, то есть в своем регионе, и уже не будет зависеть от навязываемых евроатлантической структурой требований, это устранит все препятствия перед ней. Поэтому я думаю, что приглашение Турции на эти маневры и хотя бы символическая отправка персонала и военнослужащих на них обеспечит Турции большую гибкость во внешней политике. Точно так же получение Турцией статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества я рассматриваю как новый этап. Хотелось бы надеяться, что правительство оценит это в позитивном ключе».

Возможно продолжение

Директор Института российских исследований (RUSEN) Салих Йылмаз (Salih Yılmaz) отметил: «Россия пригласила Турцию, и это пошатнуло мнение о том, что „Россия не доверяет Турции в военной сфере“. Приглашение страны — члена НАТО на эти учения, в которых главную роль играют Китай и Россия, также дает ответ на нападки Запада и прежде всего США: „Мы хотим сотрудничать с Турцией“. Это подход, направленный на получение поддержки Турции в ответ на угрозы Запада; и если „Восток“ станет началом, то в скором времени эти три страны могут развивать сотрудничество, проводя совместные учения и в Средиземном, Черном морях. Россия впервые меняет свое недоверчивое отношение к Китаю, которое восходит ко временам Советского Союза. Это дает Западу сигнал: „Мы здесь, и мы готовы“».

Усилить азиатский полюс

Руководитель сектора кавказских исследований RUSEN Сасланбек Исаев (Saslanbek İsayev) дал следующий комментарий: «В условиях, когда российско-американские отношения все более ухудшаются, Россия пытается создать второй полюс, деля игроков на две группы: „те, кто со мной, и те, кто не со мной“. В Сирии отношения были построены на основе конъюнктуры и сиюминутных интересов. В том числе и „Астана“. Россия желает превратить это взаимодействие в стратегическое единство, в союз. Думаю, поэтому она направила такое приглашение Турции. Это также можно назвать попыткой сформировать в Азии второй полюс».

«Сейчас России непросто отделить Турцию от НАТО, но этот ход ослабит доверие к Турции со стороны других стран альянса, — полагает эксперт. — Это сближение Турции и России следует расценивать как стремление обеспечить баланс сил в противовес Западу и сохранить свои личные интересы. Усиливающийся на Западе негативный взгляд на восточные страны и непоследовательность США тоже притягивают эти страны друг к другу. Надеюсь, это не будет пустым приглашением. Сегодня Россия прислушивается к Китаю, принимает во внимание его желания и интересы. Россия не делает нежелательных для Китая ходов. Или, например, соглашение по Каспийскому морю: Россия, отказавшись от многих желаемых ею вещей, действовала с учетом интересов Ирана. Надеемся, что к Турции будет такой же подход».