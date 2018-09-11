Военный эксперт оценил ударный беспилотник «Скат»

Российская корпорация «МиГ» решила вернуться к работам по созданию ударного беспилотника «Скат».

Опытный образец беспилотника планируется создать в ближайшие несколько лет.

Военный эксперт Андрей Красноперов отметил, что на западе беспилотные системы активно применяются при ведении боевых действий.

— Ударный беспилотник избавляет командование от самой главной проблемы воздушного флота — потери летчика. Ведь пилоты — дорогостоящее удовольствие, потому что их нужно обучать, готовить, следить за их здоровьем и т. д. А тут даже если собьют БПЛА, то что такого? Да, потеря техники, но и только. Так что ударные БПЛА — необходимость современной войны», — отметил эксперт в комментарии ФАН.