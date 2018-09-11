Украинская «Мрия» установила рекорд для США 

Наследник советского авиастроения Ан-225 «Мрия» («Мечта») продолжает использоваться Украиной для грузоперевозок по всему миру. США имеют большой парк транспортной авиации, но для доставки тяжелых грузов привлекают «тучного ангела милосердия».
Украинский транспортный самолёт сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 установил новый рекорд. Борт выполнил беспосадочный 13-часовой перелёт из Гостомеля в калифорнийский Окленд, преодолев расстояние 9800 км, передаёт украинское агентство УНИАН. Далее, по словам пилота самолётам, «Мрия» отправилась на Гавайи и остров Гуам.
Как сообщает издание The War Zone, в Окленде по заказу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) на самолёт была загружена гуманитарную помощь — она предназначена жителям Марианских островов и Гавайев, пострадавшим от тайфунов «Мангхут» и «Олива». Издание цитирует договор между FEMA и украинской компанией Antonov Airlines, где, в частности, содержится обоснование необходимости «Мрии» для доставки гуманитарной помощи на американские острова: «Ан-225 обладает уникальной квалификацией для выполнения этого рейса не только из-за значительной мощности самолета, но и с учетом его гибкости для загрузки негабаритных грузов, таких как аварийные транспортные средства». Также в документе отмечается, что на «Мрии» предусмотрена возможность разгрузки и выгрузки через носовую часть самолёта, со стороны рампы или через внешнюю часть фюзеляжа, и по этому показателю альтернативы Ан-225 нет. «Есть надежда, что ураганы в ближайшее время не повторятся, но всё равно — спокойно осознавать, что сверхтяжелая „Мрия“ всегда может прийти на помощь», — отмечает The War Zone и называет Ан-225 «тучным ангелом милосердия». В то же время журналисты задаются вопросом, почему американские военные не использовали для этой миссии собственные военно-транспортные самолёты: Lockheed C-5 Galaxy и Boeing C-17 Globemaster III.
Грузовой самолёт разработки ОКБ имени Антонова сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе (руководитель проекта — В. И. Толмачёв) в 1984—1988 годах. Изначальная цель проекта — обслуживание космического корабля «Буран»: транспортировка узлов ракеты-носителя с последующей возможностью использования борта для воздушного пуска корабля. Сейчас Украиной эксплуатируется один Ан-225. Самолёт периодически выполняет коммерческие заказы для других стран в основном по перевозке крупногабаритного оборудования промышленных объектов.
Идея гнать довольно старый самолёт через половину земного шара для доставки гумпомощи — чистый пиар, полагает заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. «США и страны НАТО эксплуатируют аэродромную систему погрузки-выгрузки, стандартизированную во всех аэропортах, поэтому преимущества „Мрии“, описанные в договоре (возможность погрузки как со стороны рампы, так и через нос и внешнюю часть) не оправдывают столь нерациональное использование этого самолёта, — говорит Дрозденко. — Использовать этот самолёт для транспортировки гуманитарной помощи на Тихоокеанские острова было бы разумно только в случае, если нужно туда перевести какой-то невероятно крупногабаритный груз, который может влезть только в Ан-225. Но обычно гуманитарная помощь — это множество мелких коробок, контейнеров и ящиков».
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что использовать «Мрию» было бы рационально в том случае, если необходимо перевезти моногруз весом более 150-ти тысяч тонн. «Возможно, речь шла о доставке генераторов — в случае, если ураган повредил энергосистему. Сейчас компания „Антонов“ чаще использует самолёты Ан-124 „Руслан“ грузоподъемностью до 120-ти тысяч тонн. Но порой обойтись без „Мрии“ не могут, в том числе и США, у которых нет аналогичных самолётов столь большой грузоподъёмности».