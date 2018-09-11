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Подразделения восьми армий переброшены на учения «Восток-2018»
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Подразделения восьми армий переброшены на учения «Восток-2018» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Восемь армий Вооруженных сил России закончили переброску своих подразделений на полигоны Восточного и Центрального военного округов для участия в крупномасштабных маневрах «Восток-2018», сообщает Министерство обороны РФ.
Среди участников тренировки части и соединения шести общевойсковых и двух армий ВВС, уточняют в Минобороны, а также отдельные подразделения ВДВ и военно-транспортной авиации. Бойцов, технику и припасы перевозили железной дорогой, морем и по воздуху.
Всего солдатам и офицерам пришлось преодолеть более 4 тысяч километров. А Минтранс и оборонное ведомство задействовали для их перевозки 60 эшелонов, состоявших из полутора тысяч вагонов, 50 военно-транспортных самолетов и десятки судов снабжения.
Напомним, учения «Восток-2018» — это крупнейшие за почти 40 лет военные маневры. Под ружье поставили более 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч боевых машин, более тысяч летательных аппаратов и 80 кораблей.
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