Подразделения восьми армий переброшены на учения «Восток-2018»

Восемь армий Вооруженных сил России закончили переброску своих подразделений на полигоны Восточного и Центрального военного округов для участия в крупномасштабных маневрах «Восток-2018», сообщает Министерство обороны РФ

Среди участников тренировки части и соединения шести общевойсковых и двух армий ВВС, уточняют в Минобороны, а также отдельные подразделения ВДВ и военно-транспортной авиации. Бойцов, технику и припасы перевозили железной дорогой, морем и по воздуху.

Всего солдатам и офицерам пришлось преодолеть более 4 тысяч километров. А Минтранс и оборонное ведомство задействовали для их перевозки 60 эшелонов, состоявших из полутора тысяч вагонов, 50 военно-транспортных самолетов и десятки судов снабжения.

Напомним, учения «Восток-2018» — это крупнейшие за почти 40 лет военные маневры. Под ружье поставили более 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч боевых машин, более тысяч летательных аппаратов и 80 кораблей.