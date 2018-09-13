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В Афганистане вооруженные силы ликвидировали 18 талибов*
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В Афганистане вооруженные силы ликвидировали 18 талибов* 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. По меньшей мере 18 боевиков радикального движения «Талибан»* ликвидированы, еще 11 получили ранения в результате авиаудара, нанесенного афганскими военными в южной провинции Кандагар, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя вооруженных сил Афганистана.
Операция проводилась в ночь со среды на четверг. Афганские военные сбросили бомбы на убежища боевиков в двух районах провинции, сообщил представитель военных Мухаммед Садек.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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