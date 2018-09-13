В Афганистане вооруженные силы ликвидировали 18 талибов*

Операция проводилась в ночь со среды на четверг. Афганские военные сбросили бомбы на убежища боевиков в двух районах провинции, сообщил представитель военных Мухаммед Садек.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство» * (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические организации, запрещенные в России.