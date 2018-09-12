США заявили о ликвидации 30 талибов* в Афганистане

"Вооруженные силы США в Афганистане произвели два удара по командирам и боевикам «Талибан»*, которые собрались в расположенных рядом комплексах в районе Нава провинции Газни 10 сентября. В результате ударов убиты 30 боевиков «Талибана»*, — говорится в сообщении миссии.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности ( ISAF ) под командованием НАТО . Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения «Талибан»* и группировки «Аль-Каида» *.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия «Решительная поддержка».

*Запрещённые в России террористические организации