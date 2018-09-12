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США заявили о ликвидации 30 талибов* в Афганистане
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США заявили о ликвидации 30 талибов* в Афганистане 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вооруженные силы США ликвидировали 30 боевиков радикального движения «Талибан»* в результате двух авиаударов в афганской провинции Газни, сообщается на сайте миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».
"Вооруженные силы США в Афганистане произвели два удара по командирам и боевикам «Талибан»*, которые собрались в расположенных рядом комплексах в районе Нава провинции Газни 10 сентября. В результате ударов убиты 30 боевиков «Талибана»*, — говорится в сообщении миссии.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения «Талибан»* и группировки «Аль-Каида»*.
В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия «Решительная поддержка».
*Запрещённые в России террористические организации
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