Для сплочения российских военных

Август в вооруженных силах России является особенным месяцем. В этом месяце отмечается День Государственного Флага Российской Федерации, День Воинской славы России День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. А так же в этом месяце во всех армейских коллективах проходит месячник сплочения воинских коллективов и предупреждение нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Этот масштабный по своему содержанию комплекс мероприятий уже в самом своем названии отражает главную цель его проведения. Сплоченным, дружным, единодушным — таким хочется вдеть каждый воинский коллектив. К этому стремится командование всех воинской части и подразделений. Немаловажная роль организации месячника отводится командирам, офицерам, а так же психологам и инструкторам по общественно-государственной подготовке и информированию.