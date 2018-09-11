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Для сплочения российских военных
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Для сплочения российских военных 

КурскТВ 2 часа назад
Фото: КурскТВ
Август в вооруженных силах России является особенным месяцем. В этом месяце отмечается День Государственного Флага Российской Федерации, День Воинской славы России День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. А так же в этом месяце во всех армейских коллективах проходит месячник сплочения воинских коллективов и предупреждение нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
Этот масштабный по своему содержанию комплекс мероприятий уже в самом своем названии отражает главную цель его проведения. Сплоченным, дружным, единодушным — таким хочется вдеть каждый воинский коллектив. К этому стремится командование всех воинской части и подразделений. Немаловажная роль организации месячника отводится командирам, офицерам, а так же психологам и инструкторам по общественно-государственной подготовке и информированию.
Александр Сериков
Фото: яндекс картинки
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