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Истребители объединения ВВС и ПВО ЮВО в ходе учений отрабатывают уничтожение крылатых ракет над морем на предельно низких высотах
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Истребители объединения ВВС и ПВО ЮВО в ходе учений отрабатывают уничтожение крылатых ракет над морем на предельно низких высотах 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Полеты выполняются в рамках совместного учения с корабельными группами и береговыми средствами радиолокационного обнаружения Черноморского флота и комплексов противовоздушной обороны.
Летчики истребителей Су-27СМ 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) приступили к полетам на предельно низких высотах над морской поверхностью. Полеты выполняются в рамках совместного учения с корабельными группами и береговыми средствами радиолокационного обнаружения Черноморского флота и комплексов противовоздушной обороны.
В целях обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника в морской зоне по требованию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова авиация, ПВО и флот выполняют учебно-боевые задачи формирования противоракетных рубежей.
«Созданная система управления внутри межвидовой группировки должна гарантировать максимальную эффективность на дальностях, обеспечивающих полное покрытие акватории Черного моря», — определил цели учений генерал-полковник Александр Дворников.
Заблаговременное обнаружение целей обеспечивает возможность принятия решения на применение сил и средств для уничтожения крылатых ракет до их появления в зоне поражения на максимальной дальности.
К учению привлечены около 1000 военнослужащих, задействованы два звена истребителей Су-27СМ и бомбардировщиков Су-24МР, комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные станции 4-й армии ВВС и ПВО, а также корабли и катера Черноморского флота.
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