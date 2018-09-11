Истребители объединения ВВС и ПВО ЮВО в ходе учений отрабатывают уничтожение крылатых ракет над морем на предельно низких высотах

Полеты выполняются в рамках совместного учения с корабельными группами и береговыми средствами радиолокационного обнаружения Черноморского флота и комплексов противовоздушной обороны.

Летчики истребителей Су-27СМ 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) приступили к полетам на предельно низких высотах над морской поверхностью. Полеты выполняются в рамках совместного учения с корабельными группами и береговыми средствами радиолокационного обнаружения Черноморского флота и комплексов противовоздушной обороны.

В целях обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника в морской зоне по требованию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова авиация, ПВО и флот выполняют учебно-боевые задачи формирования противоракетных рубежей.

«Созданная система управления внутри межвидовой группировки должна гарантировать максимальную эффективность на дальностях, обеспечивающих полное покрытие акватории Черного моря», — определил цели учений генерал-полковник Александр Дворников.

Заблаговременное обнаружение целей обеспечивает возможность принятия решения на применение сил и средств для уничтожения крылатых ракет до их появления в зоне поражения на максимальной дальности.

К учению привлечены около 1000 военнослужащих, задействованы два звена истребителей Су-27СМ и бомбардировщиков Су-24МР, комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные станции 4-й армии ВВС и ПВО, а также корабли и катера Черноморского флота.