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В ходе лагерного сбора более 2 тыс. разведчиков ЮВО в полевых условиях отрабатывают задачи боевого применения
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В ходе лагерного сбора более 2 тыс. разведчиков ЮВО в полевых условиях отрабатывают задачи боевого применения 

ТК «Звезда» + ещё 7 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание в ходе учебных мероприятий уделяется освоению современных видов вооружения и применению тактических приемов при проведении разведывательных мероприятий.
На 11 полигонах Южного военного округа (ЮВО), расположенных в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском крае, Адыгее, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Крыму, начался лагерный сбор подразделений войсковой разведки военного округа.
К полевым занятиям привлечено свыше 2 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений, задействовано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг», комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».
Особое внимание в ходе учебных мероприятий уделяется освоению современных видов вооружения и применению тактических приемов при проведении разведывательных мероприятий. Военнослужащие отработают действия в составе разведдозоров, в том числе вывод из строя коммуникаций условного противника, поиск, засаду и налет, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.
В ходе практических занятий будут использованы возможности станции ближней разведки СБР-3, которая позволяет обнаружить личный состав, вооружение и военную технику противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до 3 тыс. м. В ходе специальных тренировок разведчики отработают навыки наведения авиации и корректирования огня артиллерии на цели условного противника с использованием КРУС «Стрелец».
Обязательным элементом боевой подготовки для разведчиков в ходе лагерных сборов станут занятия по воздушно-десантной подготовке (ВДП) с выполнением прыжков с парашютом из военно-транспортных вертолетов из состава армии ВВС и ПВО ЮВО. Планируется, что каждый военнослужащий выполнит не менее 7 прыжков в экипировке и со штатным оружием. Они будут проводиться в различных погодных условиях, как в дневное, так и ночное время суток.
Разведчики выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия различных типов и штатного вооружения боевой техники, проводят занятия по тактико-специальной, разведывательной подготовке и вождению боевых машин. Для занятий по огневой подготовке для различных видов вооружения в 10 раз увеличен расход боеприпасов, в том числе, для специального бесшумного оружия: снайперской винтовки «Винторез», автомата «Вал», пистолетов ПСС.
Завершатся лагерные сборы разведывательных подразделений ЮВО проведением масштабных тактико-специальных учений на территории 14 общевойсковых полигонов, в которых примут участие около 6 тыс. разведчиков и будет задействовано до 700 единиц вооружения и военной техники.
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