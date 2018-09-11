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В Армении артиллеристы ЮВО учились уничтожать быстродвижущиеся цели, имитирующие высадку десанта противника в высокогорье
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В Армении артиллеристы ЮВО учились уничтожать быстродвижущиеся цели, имитирующие высадку десанта противника в высокогорье 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Стрельба велась прямой наводкой в условиях ограниченной видимости по целям на дальности до 2 километров.
Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении в ходе проведения лагерного сбора на полигоне Алагяз учились уничтожать быстро движущиеся цели.
В ходе проведения боевых стрельб артиллеристы отработали задачи по подготовке и ведению огня по неподвижным и быстро движущимся целям, имитирующим высадку тактического десанта противника в высокогорье. Стрельба велась прямой наводкой в условиях ограниченной видимости по целям на дальности до 2 километров.
Завершится лагерный сбор в конце сентября прохождением каждым военнослужащим через артиллерийскую «карусель», включающую в себя ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку и использование обманных действий с артиллерийскими средствами условного противника.
Всего к сборам артиллерийских подразделений ЮВО в Закавказье привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной специальной техники.
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