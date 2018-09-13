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Подразделение ВМФ с противокорабельным комплексом «Берег» проведет лагерный сбор в ЮВО
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Подразделение ВМФ с противокорабельным комплексом «Берег» проведет лагерный сбор в ЮВО 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Самоходно-артиллерийские подразделения соединения Черноморского флота с береговым противокорабельным артиллерийским комплексом «Берег» прибыли на полигон Краснодарского края на лагерный сбор, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
"Подразделения береговой артиллерии совершили марш протяженностью около 80 км, прибыли на полигон в районе мыса Железный Рог (Таманский полуостров), развернули полевой лагерь, оборудовали места стоянки техники, а также огневые позиции артиллерии. В ходе выдвижения в назначенный район артиллеристы отразили воздушные удары и нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, организовали инженерную и РХБ разведки маршрутов выдвижения, преодолели зоны условного радиоактивного, химического и биологического заражения", — сказал он.
По словам Астафьева, в течение месяца артиллеристы проведут боевое слаживание взводов, освоят новые формы и способы выполнения задач по обнаружению и сопровождению морских целей, их классификации, организации связи, обработке и передаче данных на огневые позиции для принятия решения на применение комплексов. В ходе полевых занятий расчеты 130-мм береговых самоходных артиллерийских комплексов «Берег» проведут боевые стрельбы по мишеням, имитирующим корабли условного противника на значительном удалении от побережья.
Всего к сборам на 18 полигонах военного округа привлечено более 6,5 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.
Астафьев напомнил, что артиллерийские подразделения ЮВО единственные в стране оснащены уникальным комплексом «Берег», который предназначен для уничтожения кораблей малого и среднего водоизмещения со скоростными характеристиками до 100 узлов с радиусом обнаружения до 35 км и дальностью действия до 22 км.
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