Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 Южного военного округа провели боевые стрельбы на учениях с артиллеристами

50 разведывательно-огневых контуров, сформированных на базе мотострелковых взводов, нанесли огневое поражение с закрытых позиций по целям, расположенным на дальностях до четырех километров.

Экипажи боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных 100-мм орудиями, из состава мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) выполнили огневые задачи в едином замысле тактических учений с подразделениями ракетных войск и артиллерии.

50 разведывательно-огневых контуров, сформированных на базе мотострелковых взводов, нанесли огневое поражение с закрытых позиций по целям, расположенным на дальностях до четырех километров, организовав разведку целей в ночных условиях.

Практика применения БМП-3 в составе разведывательно-ударных контуров введена в войсках округа по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Мотострелковые подразделения являются основой ротных и батальонных тактических групп и выполняют учебно-боевые задачи как самостоятельно, так и в составе танковых и артиллерийских подразделений. Кроме того, на учениях мотострелки ЮВО активно применяют боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе «сирийский вал».

По указанию генерал-полковника Александра Дворникова все мотострелковые подразделения, оснащенные БМП-3, должны в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии ЮВО освоить курс контрбатарейной борьбы.

Лагерный сбор с подразделениями ракетных войск и артиллерии ЮВО стартовал 3 сентября и пройдет в течение месяца. В нем принимают участие более 6,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 3 тыс. единиц вооружения и военной техники.