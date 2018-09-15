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Более 30 танковых разведывательно-огневых контуров провели стрельбы в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии ЮВО
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Более 30 танковых разведывательно-огневых контуров провели стрельбы в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии ЮВО 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Танковые подразделения входят в состав ротных и батальонных тактических групп и выполняют учебно-боевые задач как самостоятельно, так и в составе мотострелковых и артиллерийских подразделений.
Более 30 танковых разведывательно-огневых контуров из состава соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) выполнили огневые задачи в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии.
Танкисты провели разведку целей в ночных условиях, а также выполнили огневое поражение невидимых целей, расположенных на дальности около 6 км, из закрытых огневых позиций.
Практика применения танков в составе разведывательно-ударных контуров введена в войсках округа по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Танковые подразделения входят в состав ротных и батальонных тактических групп и выполняют учебно-боевые задач как самостоятельно, так и в составе мотострелковых и артиллерийских подразделений. Кроме того, на учениях танкисты ЮВО активно применяют боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе «танковую карусель», «кочующий танк» и «танк-разведчик».
По указанию генерал-полковника Александра Дворникова все танковые подразделения должны в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии ЮВО освоить курс контрбатарейной борьбы.
Лагерный сбор ракетных войск и артиллерии ЮВО стартовал 3 сентября и пройдет в течение месяца. В нем принимают участие более 6,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники.
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