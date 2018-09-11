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Мотострелки в Северной Осетии получили зенитные комплексы «Тор-М2»
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Мотострелки в Северной Осетии получили зенитные комплексы «Тор-М2» 

«Это Кавказ» 3 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
На вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, поступили два дивизионных комплекта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2».
«Специалисты зенитно-ракетных подразделений мотострелкового соединения приступили к теоретическому и практическому курсу обучения на новейших зенитно-ракетных системах «Тор-М2». К обучению привлечено порядка 200 военнослужащих — экипажи пусковых установок, расчеты радиолокационных станций и автоматизированных систем управления. Занятия проводятся в учебном центре войск противовоздушной обороны Сухопутных войск в городе Ейске Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.
Предполагается, что основы эксплуатации и боевого применения новейших зенитных ракетных систем будут полностью освоены специалистами в течение двух месяцев.
На завершающем этапе обучения пройдут первые стыковочные стрельбы новейших дивизионных комплектах «Тор-М2», которые будут организованы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
ЗРК «Тор-М2» предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Он способен защищать сухопутные соединения от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов.
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