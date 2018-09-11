Военные инженеры «надули» вражеских разведчиков на учениях «Восток-2018» 

Российские военные в прямом смысле надули целые ложные позиции боевой техники на всех полигонах Восточного военного округа, где проходят учения «Восток-2018». Инженеры применили специальные пневматические макеты, которые имитируют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», ЗРК С-300 и «Бук-М3», а также танки и боевые машине пехоты разных модификаций.
Основания задача этих надувных обманок — дезориентация разведки условного противника, уточняют в Министерстве обороны РФ. Кроме того, военные инженеры учатся строить укрепления на основе габионных конструкций. Это специальные клетки, которые можно наполнять щебнем, землей или песком.
Пневматические макеты, имитирующие разную боевую технику, появились в советской и российской армиях давно. Сначала, это были довольно громоздкие, тяжелые резиновые макеты, которые были просто неудобны в обращении. Плюс их можно было легко распознать с помощью обычного тепловизора или радара.
Нынешние макеты сшиты из легких металлизированных тканей, который даже отражают радиолокационное излучение, то есть радар считает надувную технику настоящей. А в места, где у реальной машины, например, двигатель, у макета вшиты термоэлементы. Поэтому теперь и тепловизор не поможет.
Напомним, в Восточном и Центральном военных округах проходят крупнейшие за почти 40 лет учения «Восток-2018». В них участвуют более 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч боевых машин, более тысяч летательных аппаратов и 80 кораблей.