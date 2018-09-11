Военные инженеры «надули» вражеских разведчиков на учениях «Восток-2018»

Российские военные в прямом смысле надули целые ложные позиции боевой техники на всех полигонах Восточного военного округа, где проходят учения «Восток-2018». Инженеры применили специальные пневматические макеты, которые имитируют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», ЗРК С-300 и «Бук-М3», а также танки и боевые машине пехоты разных модификаций.

Основания задача этих надувных обманок — дезориентация разведки условного противника, уточняют в Министерстве обороны РФ . Кроме того, военные инженеры учатся строить укрепления на основе габионных конструкций. Это специальные клетки, которые можно наполнять щебнем, землей или песком.

Пневматические макеты, имитирующие разную боевую технику, появились в советской и российской армиях давно. Сначала, это были довольно громоздкие, тяжелые резиновые макеты, которые были просто неудобны в обращении. Плюс их можно было легко распознать с помощью обычного тепловизора или радара.

Нынешние макеты сшиты из легких металлизированных тканей, который даже отражают радиолокационное излучение, то есть радар считает надувную технику настоящей. А в места, где у реальной машины, например, двигатель, у макета вшиты термоэлементы. Поэтому теперь и тепловизор не поможет.

Напомним, в Восточном и Центральном военных округах проходят крупнейшие за почти 40 лет учения «Восток-2018». В них участвуют более 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч боевых машин, более тысяч летательных аппаратов и 80 кораблей.