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Северофлотцы вернулись из экспедиции на Новую Землю
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Северофлотцы вернулись из экспедиции на Новую Землю 

ТК «Звезда» + ещё 5 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее БДК «Георгий Победоносец» доставил военнослужащих СФ морем в труднодоступные районы побережья архипелага Новая Земля.
Сегодня в главной базе Северного флота — Североморске — встретили экспедицию на Новую Землю. В Североморск личный состав и техника экспедиционного отряда прибыли на борту большого десантного корабля (БДК) «Георгий Победоносец», обеспечившего доставку военнослужащих СФ морем в труднодоступные районы побережья архипелага Новая Земля. Большую помощь в организации и обеспечении экспедиции североморцам оказали Русское географическое общество и военнослужащие Центрального полигона Российской Федерации.
Начальник штаба СФ контр-адмирал Владимир Гришечкин, под руководством которого состоялась церемония встречи, от имени командующего СФ адмирала Николая Евменова поздравил личный состав экспедиционного отряда и экипаж БДК «Георгий Победоносец» с успешным решением поставленных задач. Он отметил, что «участники экспедиции — первые, кому в современной истории удалось пройти арктическими маршрутами первопроходцев по одному из самых уникальных архипелагов Северного Ледовитого океана».
Третий и завершающий этап комплексной экспедиции СФ на архипелаг Новая Земля начался 31 июля. Экспедиция СФ повторила морские маршруты первых исследователей Новой Земли. Мероприятие имело большое значение не только с научно-исследовательской, но и практической точки зрения: так, в ходе экспедиции была проверена надежность вездеходной техники, стоящей на вооружении подразделений арктической бригады и морской пехоты СФ.
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