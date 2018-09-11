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Экспедиционный отряд СФ завершил выполнение задач комплексной экспедиции на Новую Землю и прибыл в Североморск
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Экспедиционный отряд СФ завершил выполнение задач комплексной экспедиции на Новую Землю и прибыл в Североморск 

ТК «Звезда» + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Личный состав и техника экспедиционного отряда прибыли на борту БДК «Георгий Победоносец», обеспечившего доставку военнослужащих Северного флота морем в труднодоступные районы побережья архипелага Новая Земля.
Сегодня в главной базе Северного флота (СФ) — Североморске — состоялась торжественная встреча экспедиционного отряда, который завершил выполнение задач третьего этапа комплексной экспедиции на Новую Землю.
В Североморск личный состав и техника экспедиционного отряда прибыли на борту большого десантного корабля (БДК) «Георгий Победоносец», обеспечившего доставку военнослужащих СФ морем в труднодоступные районы побережья архипелага Новая Земля.
Начальник штаба СФ контр-адмирал Владимир Гришечкин, под руководством которого состоялась церемония встречи, от имени командующего СФ адмирала Николая Евменова поздравил личный состав экспедиционного отряда и экипаж БДК «Георгий Победоносец» с успешным решением поставленных задач. Он отметил, что «участники экспедиции — первые, кому в современной истории удалось пройти арктическими маршрутами первопроходцев по одному из самых уникальных архипелагов Северного Ледовитого океана».
Третий и завершающий этап комплексной экспедиции СФ на архипелаг Новая Земля начался 31 июля.
За это время с борта БДК «Георгий Победоносец» экспедиционный отряд высаживался в исторически значимых для освоения Новой Земли местах: в губе Крестовая, заливе Русская Гавань и на мысе Желания.
Военнослужащие Северного флота пешком пересекли Северный остров Новой Земли по маршруту Губа Крестовая — залив Незнаемый, впервые повторив переход Владимира Русанова 110 летней давности (1908 года).
В заливе Русская Гавань экспедиционный отряд исследовал маршруты выхода на ледниковый купол Северного острова, а также установил мемориальный знак в память о заходе в Русскую Гавань отряда подводных лодок СФ под командованием Константина Душенова в 1936 году.
В ходе предыдущих этапов комплексной экспедиции военнослужащие СФ на двухзвенных снегоболотоходах «Витязь» пересекли Южный остров от Карского до Баренцева моря, достигли самой северной точки своего маршрута — пролива Маточкин Шар, а также обследовали исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли.
Экспедиция СФ также повторила морские маршруты первых исследователей Новой Земли. Мероприятие имело большое значение не только с научно-исследовательской, но и практической точки зрения. В ходе экспедиции была проверена надёжность вездеходной техники, стоящей на вооружении подразделений арктической бригады и морской пехоты СФ.
Большую помощь в организации и обеспечении экспедиции североморцам оказали Русское географическое общество и военнослужащие Центрального полигона Российской Федерации.
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