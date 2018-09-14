Ещё
Военные применили «ракеты-невидимки» в ходе учений «Восток-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели

Военные применили «ракеты-невидимки» в ходе учений «Восток-2018» 

BFM.RU + ещё 23 28 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российские военные во время маневров «Восток-2018» применили превосходящие по характеристикам все зарубежные аналоги «ракеты-невидимки». Об этом рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов. По его словам, перед артиллерийскими расчетами стояла трудная задача — в ходе условного ракетно-авиационного массированного удара сбить тренировочные копии огибающих рельеф крылатых ракет, имитаторы баллистических боеголовок и мишени-имитаторы ракет с технологией «стелс», «невидимки».
«Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет», — отметил полковник в интервью газете «Звезда».
Тихонов подчеркнул, что несмотря на сложные условия, экипажам удалось поразить все цели, причем некоторые из них — на подлете.
Маневры проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей.
За ходом основного этапа маневров в Забайкалье наблюдал президент России Владимир Путин.
BFM.RU: последние новости
Бомбардировщики Ту-95МС поразили наземные цели крылатыми ракетами Космонавт Прокопьев опубликовал видео с отверстием на корабле «Союз» Правительство ФРГ изучает возможность применения своих самолетов в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели
«Это всё Россия»: Украина не отрезала Крым от воды
Умер актер Михаил Асафов3
«Моя богиня секса!»: Солнцев об интиме с женой-бабулей50
Ракеты‐невидимки «ударили» по Забайкалью
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение