Военные применили «ракеты-невидимки» в ходе учений «Восток-2018»

Российские военные во время маневров «Восток-2018» применили превосходящие по характеристикам все зарубежные аналоги «ракеты-невидимки». Об этом рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов . По его словам, перед артиллерийскими расчетами стояла трудная задача — в ходе условного ракетно-авиационного массированного удара сбить тренировочные копии огибающих рельеф крылатых ракет, имитаторы баллистических боеголовок и мишени-имитаторы ракет с технологией «стелс», «невидимки».

«Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет», — отметил полковник в интервью газете «Звезда».

Тихонов подчеркнул, что несмотря на сложные условия, экипажам удалось поразить все цели, причем некоторые из них — на подлете.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей.